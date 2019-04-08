Бывает, порезались, а кровь не останавливается. А надо срочно бежать, и пластыря нет под рукой. Или рана обработана, но кровит, даже сквозь повязку. А если порез на линии сгиба, так вдвойне неприятно.Особый секрет – кайенский перец, попросту Чили. Просто посыпьте сверху на рану. Этот продукт широко применяется для лечения многих болезней, поскольку содержит большое количество витамина К - который способствует быстрой свертываемости крови.Также эта специя и способ поможет прекратить кровотечение из носа. Не бойтесь - этот способ используют многие. Главное не много и не часто - берегите слизистую носа.