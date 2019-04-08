Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает пресс-служба акимата г.Атырау, бесплатно раздать саженцы поручил аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. Планируется, что это будет традиционной акцией, отметили чиновники. - В этот раз мы решили предложить жителям взять инициативу в свои руки – посадить деревья на участках, где они сами посчитают нужным, - рассказал и.о. руководителя​ городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узак Тусаев. В ходе акции по раздаче саженцев горожане получат памятку с участками, где рекомендуется высадить деревья. - В основном, это будут социальные учреждения города – садики, школы, поликлиники и больницы. Но атыраусцы могут высадить деревца и в своих дворах, обеспечив при этом должный уход и полив, - пояснил Тусаев. Во сколько тенге обойдется такая раздача саженцев - не уточнили. Саженцы раздадут перед общегородской посадкой деревьев - 18 и 19 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.