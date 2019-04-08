5 апреля в акимате ЗКО состоялось совещание по строительству с участием акима ЗКО Алтая Кульгинова, руководителя управления строительства ЗКО Алтынбека Кайсагалиева и руководителей строительных компаний города. По словам Алтынбека Кайсагалиева, на сегодняшний день актуальная проблема нашего города - ветхое жилье. - В настоящее время насчитывается 200 ветхих домов, из них 41 дом является аварийным в них проживает порядка 1500 людей. По ГЧП уже снесли 13 домов, построили четыре дома и ведется строительство еще пяти домов, - пояснил Алтынбек Кайсагалиев. - Что касается строительства жилого дома по улице Гагарина, 1, подрядчики определены, 8 апреля начнутся работы. У проживающих там, конечно, есть неудобства, но этот вопрос будет решен. По улице Курмангалиева, 3 работы ведутся по закрытию кровли. По Курмангазы, 196 один дом сдали, второй дом рядом планируется завершить до конца года. По проспекту Евразия, в районе ТРЦ "Галактика", также планируется завершить строительство в этом году. И последний объект - по улице Некрасова, 22, работа еще не начата, график утверждён, начнём с 15 апреля. Стоит отметить, что в этом году планируется снести 10 домов. - Договоренность с жильцами уже подписана. Как только установится благоприятная погода - начнется снос, - подытожил Кайсагалиев. На строительство инженерной инфаструктуры для 16 объектов предусмотрено 2,8 миллиарда тенге. - Ведется строительство объектов инженерных коммуникаций к районам жилищной застройки в городе Уральск и в пяти районах области: Байтерек, Бокейординский, Жангалинский, Теректинский, Казталовский. Общая протяженность сетей составляет 135 километров. На рассмотрении госэспертизы находятся два проекта, это инженерные сети к жилым домам по Северо-Восточной части города и вдоль Саратовской трассы. На эти цели необходимо 6,1 миллиарда тенге, - пояснил руководитель управления строительства. К слову, на строительство социальных объектов из всех источников финансирования выделено 4,6 миллиарда тенге. - Что касается школы №51, конкурсные процедуры на сегодняшний день уже начаты. Через 1,5 месяца начнутся работы. Школа рассчитана на 900 мест, её стоимость будет составлять 2 миллиарда тенге, - сказал Алтынбек Кайсагалиев. - В Чапаево начинается строительство с 15 апреля, подрядчиком является компания "Алтим". Стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда тенге. После чего, аким ЗКО посоветовал строителям не тратить лишний раз деньги на проекты, а делать их с привязкой, тем самым экономить деньги из бюджета. - У нас есть поручение оптимизировать бюджетные расходы и все лишние затраты, либо сэкономленные деньги отправлять на социальную сферу. Тому пример школа в Дарьинске и селе Чапаево. За строительством школ и всех социальных объектов, на которые государство выделяет деньги, будет жёсткий контроль. Должно быть хорошее качество. Хочу сказать, что подрядчики, которые не выполнили свои обязательства, ни к чему хорошему не пришли. Уральская компания подвела, президентская программа, пришлось подать в суд и объявить недобросовестным поставщиком. Прошу отнестись очень ответственно, - подметил Алтай Кульгинов. - Не повторяйте ошибок ваших же коллег.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.