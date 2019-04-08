В местах массового скопления людей в специально оборудованных автобусах атыраусцы получали ответы на вопросы или просто обращались за разъяснениями. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, всего за два дня акции в «приемные на дорогах» пожаловали 596 граждан. В основном спрашивали об уплате штрафов, интересовались вопросами миграционного законодательства, организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, регистрации автотранспорта, выдачи и обмена водительских удостоверений и прочего. А вот по части неправомерных действий сотрудников полиции было всего два обращения. К слову, "Приемная на дороге" один раз даже поехала в райцентр Махамбет - там за консультацией обратился местный житель, но ему самому было тяжело передвигаться и полисмены приехал сами, дав ответ на его вопрос. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.