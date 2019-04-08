По словам депутатов, из года в год на ремонт улиц выделяют миллиарды, но даже центральные улицы в ямах и колдобинах. - Актобе - лицо нашей области и это лицо в ужасном состоянии, – возмущался депутат Нурлан Махамбетов. Как доложил инспектор дорожно-технической инспекции городского управления поли Нурлан Кубегенов, на улицах Кобозева, Аз наурыз, проспектах 312 стрелковой дивизии, Санкибай батыра, улицах Зинченко, Герцена, Жанкожа батыра, Краснощекова, Некрасова, Заводской, в Акжаре 1 и 2 из-за ям водители вынуждены делать объезды, ехать по встречной полосе, из-за этого происходят частые аварии, а на магистральных улицах образуются заторы. - С начала года произошло 11 ДТП из-за дорожных условий, но ответственность за это нести некому. Мы обратилось в отдел ЖКХ Актобе, там ответили, что в городе нет подрядной организации, которая занималась бы этими проблемами. К тому же, проведение текущего ремонта невозможно, так как для применения горячей смеси нужна сухая погода, выше 10 градусов. Нет у нас и организации, отвечающей за содержание дорог – установку знаков и светофоров, - сообщил Нурлан Кубегенов. По словам депутата областного маслихата Аскара Садыкова, на ямочный ремонт, капремонт, реконструкцию и содержание дорог тратятся огромные деньги. - Мы живем в городе, где нет дорог никогда. Из года в год служащие МВД читают одни и те же доклады, приводят статистику, но от этого никому не лучше. Нельзя идиотское отношение власти применять к нам. На ямочный ремонт, капремонт, реконструкцию и содержание дорог тратятся огромные деньги, но проблема не решается. В каждом округе избиратели говорят одно и тоже: дороги, общественный транспорт, освещение. Особенно сложно в сельских округах. Давайте требовать с городских, областных властей, чтобы занялись этой проблемой, - возмущался депутат областного маслихата Аскар Садыков. На заседание постоянной комиссии пригласили подрядчиков, которые ремонтировали дороги в Актобе в прошлом году, но они не явились. Выяснилось, что они не из Актобе. Депутаты предложили не допускать к конкурсу по ремонту и строительству дорог иногородние компании. Стоит отметить, что в 2018 году на ремонт дорог Актобе из бюджета выделили 3,8 млрд тенге, в 2019 – 4,2 млрд. При этом, по словам замакима Актобе Ибраима Кузбаева, из 600 километров городских дорог соответствуют качеству только половина. Чтобы привести их в порядок, необходимо 8,5-9 млрд тенге, ежегодно выделяют около 4 млрд тенге. Однако, народные избранники с такими доводами не согласились. Они решили проверить асфальтовый завод, и отныне на улицах вывешивать таблички с указанием компаний, которые их ремонтировали. Кроме этого недобросовестных дорожников вносить в черный список. Пока же на 2 компании – ТОО «Мега Рууд» и ТОО «Прогресс Констрашн» - городские власти подали в суд. 10 компаний согласились устранять недочеты добровольно.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.