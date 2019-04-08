В Западно-Казастанском аграрно-техническом университете имени Жанир хана прошла публичная лекция, в которой принял участие солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев. Кроме того, студенты вуза встретились с группой «MuzArt Life», созданной специальным проектом одноименной группы "МузАрт". Стоит отметить, что первая лекция была прочитана акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым. Как рассказала специалист медиацентра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Жайнагуль Хамидолла, ранее они приглашали известных актеров, председателя Областного суда Бека Аметова. Сегодня же их посетил Сакен Майгазиеваи «MuzArt Life». - Сегодня будут обсуждаться вопросы национального характера, о менталитете нашего народа в искусстве. В настоящее время вся молодежь стремится стать знаменитой, успешной или бизнесменами. И в эти моменты мы не должны забывать о своих корнях, откуда мы произошли и кто наши предки. Сакен Майгазиев рассказал студентам о проблемах, которые на сегодняшний день интересуют нашу молодежь и рассказал, какой должна быть современная казахская молодежь. Затронул некоторые социальные вопросы. Отметил, что в первую очередь они должны смотреть телевидение и пользоваться различными социальными сетями с пользой, то есть смотреть научные и поучительные программы, те, которые могут дать им духовное воспитание, - отметила Жайнагуль Хамидолла. Стоит отметить, что лекции проходят в рамках реализации программы «Рухани жангыру».Сегодня приняли участие 700 студентов всех факультетов, а также преподавательский состав.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.