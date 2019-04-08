По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается до 16 градусов тепла, ночью +6. В Атырау переменная облачность, днем 20 градусов выше нуля, ночью +9. В Актобе днем до 17 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +3. 20 градусов тепла днем и 12 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.