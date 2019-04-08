Автомобиль Hyundai слетел в арык по ул. Пугачева, недалеко от площади Победы. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА