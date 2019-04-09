Глава МВД Ерлан Тургумбаев отметил, что помогать семье Шалхара Акымгалиева будут постоянно, сообщает informburo.kz. Погибший Шалхар Акымгалиев 29 млн тенге собрали полицейские для семьи своего коллеги Шалхара Акымгалиева, который погиб, спасая спрыгнувшую с моста женщину в Атырау, сообщили в пресс-службе МВД РК. - Сотрудники центрального аппарата МВД, региональных департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы, служб спасения и военнослужащие Национальной гвардии поддерживают семью Шалхара материально. На специальный банковский счёт уже поступило около 29 млн тенге добровольных пожертвований сотрудников, – сообщили в ведомстве. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев отметил, что помощь семьям героически погибших сотрудников полиции не будет разовой – её будут оказывать постоянно. - Вопрос оказания семье Акымгалиевых материальной помощи находится на особом контроле министра. Семью погибшего героя взяли под попечительство Фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел, – отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что Шалхара Акымгалиева представили к государственной награде за его подвиг. 21 марта 24-летний сержант полиции Шалхар Акымгалиев ценой своей жизни спас девушку, которая прыгнула с моста в Урал. Он воспитывался в многодетной семье и был единственным кормильцем. За годы независимости в Казахстане погибли 2264 сотрудника МВД, из них 785 – при исполнении служебных обязанностей, 73 – при задержании особо опасных преступников. Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.