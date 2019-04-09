Невероятно, но нитка подарит вам плоский и подтянутый живот - утомительные тренировки и диеты не понадобятся.Оказалось, завязанная вокруг талии веревочка, будет, как стимул держать мышцы живота в тонусе. Необходимо, небольшим кусочком веревочки или толстой нити, повязать себя по линии талии. Зафиксируйте ее на половине выдоха - при выдохе вы должны хорошо ее чувствовать. Это будет постоянно напоминать вам о необходимости сокращения мышц.Вы будете делать это целый день – когда ходите, сидите, стоите, работаете, или дома. Постарайтесь не снимать ее как можно дольше. Она поможет обрести плоский живот и улучшит осанку”.Получается, вы будете заниматься тренировкой мускулатуры круглосуточно, что гораздо эффективнее, спортзала пару раз в неделю. И результат вас порадует. А главное без особых усилий. Продумайте нить цветную и пусть она будет смотреться как аксессуар.