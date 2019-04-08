По словам руководителя отдела, в данный момент на нефтебазах области имеется достаточный объем топлива.

– В целом ситуация на рынке стабильная. Дефицита и очередей на АЗС не наблюдается, - заключил Беймбет Мусин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбет Мусин, с середины марта 2019 года в области снизились цены на горюче-смазочные материалы. – В сетях АЗС компании ТОО «Орал Жан-Ойл» литр бензина марки АИ-92 стоил 145 тенге, сейчас он стоит 140 тенге. На заправках ТОО «Меркурий» бензин марки АИ-92 стоил 145, сейчас снизили до 139 тенге. На других заправках аналогичная ситуация. Максимальная цена бензина марки АИ-92 казахстанского производства - 148 тенге, минимальная - 139 тенге. Понижение цен связано с профицитом выпускаемого бензина на заводах. Потребность внутреннего рынка области бензина марки АИ-92 и АИ-93 обеспечивается за счет производства АНПЗ и АО «Конденсат». Совокупный запас АИ 92 по состоянию на 7 апреля составляет 6 тысяч тонн. Кроме этого, ТОО «Алау», имеющий сети АГЗС районах области, снизил розничную цену на сжиженный газ с 81 тенге до 78 тенге за 1 литр, - сообщил Беймбет Мусин. Стоит отметить, что в 2018 году литр бензина марки АИ-92 стоил 160 тенге.