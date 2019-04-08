Иллюстративное фото из архива "МГ" В соцсетях очевидцы пишут, что мужчина бежал за женщиной, а когда всё-таки догнал ее, пырнул ножом. В департаменте полиции этот факт подтвердили. Житель города Атырау, пырнувший женщину ножом, задержан. Пострадавшая в больнице. Пока не известен мотив преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.