На своей странице в Инстаграм глава региона Алтай Кульгинов сообщил, что встретился с инвесторами. - Обсудили с инвесторами вопросы экономики простых вещей и текущие проблемы инвестпроектов. На встрече присутствовали все филиалы институтов развития бизнеса как НПП Атамекен, Даму, Казахинвест, ФПП, АКК и другие, - сообщил Алтай Кульгинов. Следует отметить, что среди 8 проектов есть интересные проекты по строительству кирпичного завода, тепличного комплекса, жилых домов и по выпуску трансформаторных радиаторов.