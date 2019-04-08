Серик Гариф был признан виновным в убийстве своего начальника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 8 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 25-летнему Серику Гарифу, который обвинялся в убийстве Рустема Ракишева. Приговором суда Серик Гариф был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет лишения свободы в учреждении исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого осужденный должен будет выплатить семье погибшего 2,7 млн тенге в качестве материального ущерба и 4 млн тенге в качестве морального ущерба. Также суд постановил лишить Серика Гарифа звания сержанта полиции.
Также судья вынес частное постановление, чтобы прокуратура ЗКО провела проверку деятельности РОВД Акжайыкского района.
Отец убитого полицейского Жаскайрат Ракишев заявил, что с приговором суда не согласен и намерен его обжаловать.
– Мы изначально просили квалифицировать дело по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга". Но нам почему-то прокуратура отказала в этом. Убийца не смог объяснить мотив преступления. Кроме этого, у него явно был помощник - его друг и одноклассник. Именно он мог предотвратить трагедию, но не сделал этого. Мой сын ни с кем не конфликтовал, был добрым и отзывчивым человеком. Двое детей остались сиротами. Судья определил моральный ущерб в размере 4 млн тенге. Мне деньги убийцы не нужны. Я лишь хочу, чтобы он понес справедливое наказание в виде 20 лет лишения свободы как минимум. Ради этого мы готовы судиться дальше и дойти до Верховного суда, - рассказал Жаскайрат Ракишев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД
произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов
в командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов
. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам. Отец убитого полицейского требует
для обвиняемого пожизненный срок. Свидетели происшествия заявили, что после убийства Серик Гариф вел себя неадекватно, он то плакал, то смеялся.
Подсудимый обратился к родителям Рустема Ракишева и попросил прощения.
Фото Медета МЕДРЕСОВА