Фигуры обошлись бюджету в 1 млн 260 тысяч тенге. Фигурки школьников с ранцами изготовлены из ПВХ и очень похожи на настоящих. – «Знаки» ставят в районах, где есть школы, а переход нерегулируемый. Мы смотрели, где чаще всего происходят ДТП с детьми, и устанавливали фигуры там. Одно из опасных для маленьких пешеходов мест - улица Берсиева на выезде из Актобе. Там не раз сбивали детей, были смертельные случаи. В этом районе предприниматель, гендиректор ТОО «Трансмостгрупп» Тулеген Танатаров решил построить подземный переход. Его стоимость - 70 млн тенге. Это подарок предпринимателя городу, которому в этом году исполняется 150 лет, - объяснили в городском отделе ЖКХ и автодорог ДТП с участием детей в Актобе происходят часто. Последний случай полицейские зарегистрировали 24 марта. В районе областной детской больницы водитель наехал на нерегулируемом переходе на трех подростков. Дети шли из бассейна домой. Один получил травму, второй успел отскочить, еще один скончался на месте. Им оказался отличник школы №10 Актобе и внук Героя Советского Союза Кожабая Жазыкова Нуржан Жазыков.