Завод был продан 2 апреля, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото с сайта e-auction.kz О том, что состоялись торги по продаже завода «Омега», стало известно на электронной торговой площадке gosreestr.kz. АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» выставило на электронные торги АО «Приборостроительный завод «Омега» за 4 млрд тенге в феврале этого года. Торги проходили на понижение цены не однократно. В итоге завод был продан за 270 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.