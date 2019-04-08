В сети разгорелась дискуссия по поводу опубликованного снимка, на котором изображены помидоры и ценник к ним. «Помидоры штука? Вы серьезно? Мировой помидоровый кризис настал?» - вопрошал в посте пользователь Ignat Che. Снимок был сделан в продуктовом магазине торгового центра «Baizaar» Многие к публикации начали сообщать цены в своих уголках города и выяснилось, что помидоры в Атырау реально подорожали. Теперь они стоят от 900 тенге и выше. Горожане начали предлагать советы по снижению цены. Немало лайков собрал комментарий: «Возвращаемся к совку, товарищи: сажайте свои огороды и ешьте натур продукт!». Добавим, что на днях департамент статистики опубликовал данные по инфляции, где было сказано, что овощи в прошлом месяце в целом подорожали на 1,4 %. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.