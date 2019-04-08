5 апреля прошло очередное заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО, на котором было рассмотрено дисциплинарное делj в отношении руководителя управления юстиции Бурлинского района Армана Нурымбаева. Как рассказал заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос Жубаныш, ТОО "Каздаму" неоднократно в течение трех месяцев обращалось в управление юстиции для внесения изменений о смене руководителя с приложением необходимых документов. – Первое обращение в управление юстиции было 9 ноября 2018 года. Тогда управлением был предоставлен ответ разъяснительного характера без предъявления отказа. Во второй раз 21 ноября этого же года были также даны разъяснения. В третий раз был предоставлен ответ о прекращении рассмотрении обращения. В четвертый раз также обращение было оставлено без регистрации в связи с тем, что ранее уже были даны ответы. Только после пятого обращения изменения о смене руководителя были внесены в реестр. Руководитель четыре раза необоснованно отказался регистрировать обращение, тем самым грубо нарушив права юридического лица, - рассказал Аманкос Жубаныш. Стоит отметить, что членами совета по этике было рекомендовано руководителю департамента юстиции ЗКО понизить в должности Армана Нурымбаева. – В действиях руководителя управления юстиции явно присутствует воспрепятствование реализации прав ТОО "Каздаму". Все это время, пока они не могли зарегистрировать свое обращении в органах юстиции, их деятельность была парализована. Им систематически отказывали, их права в течение трех месяцев нарушались. Это мешало их деятельности. Ведь руководитель не мог приступить к своим обязанностям, вести банковские счета. Поэтому мы рекомендуем руководителю департамента юстиции понизить в должности Армана Нурымбаева, - заявил председатель совета по этике Болат Исаков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.