Хорошо промойте 2 небольшие картошки. Не очищая, натрите на крупной терке. Полученную массу разложите на два куска марли и заверните их в виде компресса.Наложите на ступни, оберните полиэтиленом и наденьте хлопчатобумажные носочки. Компресс оставляем на всю ночь. Утром смываем, и повторяем каждый вечер, еще неделю.Облегчение почувствуете уже на 2 день, после всего курса боль уйдет совсем.Сочетание полезных свойств соли и меда – настоящий эликсир для ног. Делайте компресс не больше 10 дней, после нужен перерыв 2 недели.Смешиваем соль и мед в равных количествах. Смесь нанесите на место боли, накрываем марлей и оборачиваем полиэтиленом. Компресс также оставляем на ночь. Также этот компресс рекомендуют при резких болях в пояснице. Берегите себя и своих близких! Много полезного и интересного читайте на нашем сайте, в рубрике Не болей.