Любите ходить на каблуках или носите неудобную обувь – это становится причиной усталости ног под конец рабочего дня. Конечно, причины могут быть еще в избыточном весе или болезни суставов, в любом случае с этим надо бороться. Обязательно попробуйте эти простые рецепты из продуктов, которые наверняка найдутся дома у каждого. Картофель: курс 8 дней и вы забудете о боли Хорошо промойте 2 небольшие картошки. Не очищая, натрите на крупной терке. Полученную массу разложите на два куска марли и заверните их в виде компресса. Наложите на ступни, оберните полиэтиленом и наденьте хлопчатобумажные носочки. Компресс оставляем на всю ночь. Утром смываем, и повторяем каждый вечер, еще неделю. Облегчение почувствуете уже на 2 день, после всего курса боль уйдет совсем. Соль и мед: курс 10 дней Сочетание полезных свойств соли и меда – настоящий эликсир для ног. Делайте компресс не больше 10 дней, после нужен перерыв 2 недели. Смешиваем соль и мед в равных количествах. Смесь нанесите на место боли, накрываем марлей и оборачиваем полиэтиленом. Компресс также оставляем на ночь. Также этот компресс рекомендуют при резких болях в пояснице. Берегите себя и своих близких!