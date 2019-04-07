По данным РГП "Казгидромет" 8 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, временами дождь. Днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла, ночью +7. В Атырау синоптики прогнозируют дожди. Днем +14, ночью +10. Дожди прогнозируют и в Актобе. Днем столбики термометров покажут +15, ночью +4. В Актау переменная облачность, днем +14, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.