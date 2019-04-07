Житель поселка Маштексай ушел из дома 6 апреля около 14.00 в поисках скота, однако домой в этот день он не вернулся. Как рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в поисках сельчанина участвовали спасатели, сотрудники полиции и акимата, а также жители поселка. – Спустя почти сутки, 7 апреля, в 13.00 спасатели нашли мужчину в зимовке Жубан. Состояние парня удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.