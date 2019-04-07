Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла на строительной площадке компании ССЕР, подрядчика "Тенгизшевройл" в городе Кульсары Жылыойского района. Как рассказали очевидцы, на 25-летнего рабочего упала стрела автокрана. Мужчина - уроженец Туркестана - скончался на месте ЧП. В инспекции труда подтвердили факт и отметили, что в данный момент идёт расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.