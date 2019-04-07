5 апреля в рамках ОПМ «Металл» участковыми инспекторами в пункте приема металла, расположенного на улице Жанкожа батыра, в контейнере обнаружено 52 аккумуляторных батареи. Следует отметить, что краденные аккумуляторные батареи сдаются в пункты приема. Полиция в свою очередь проводит работу по проверке пунктов приема металла и аккумуляторов. В отношении лиц, которые приобретают аккумуляторы, добытые преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по ст.196 ч.1 УК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». К примеру, сотрудниками полиции при проведении комплекса оперативных мероприятий по раскрытию краж с автомашин за совершение краж аккумуляторных батарей задержан 22-летний актюбинец. Подозреваемый совершал кражи в основном с автомашин российского производства, так как вскрыть такие автомашины легко. Подозреваемый признался в совершении трех краж аккумуляторов с автомашин. По всем фактам проводятся досудебные расследования по ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Кроме того, проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных краж.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.