Предварительной причиной смерти специалисты назвали нехватку кислорода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, специалисты инспекции совместно с представителями акимата Казталовского района обследовали пруд Карасу в поселке Казталовка.
– При обследовании установлено, что по берегу водоема прибита мертвая рыба шлейфом средней шириной 50 см на протяжении полтора километра. По расчетам общая масса погибшей рыбы составляет 3 тонны 150 килограммов, видовой состав карась. Средняя навеска 40 гр. Анализы отобранного биологического материала, то есть рыбы на паразитологию показали отрицательные результаты. Кроме этого, дополнительно выехала группа специалистов из лаборатории для отбора проб воды для проведения санитарно-химических анализов на наличие вредных веществ, твердых металлов и радиологию, - рассказал руководитель отдела рыбного хозяйства Кайрат Ибраев.
Выяснилось, что предварительная причина смерти — это нехватка кислорода, растворенного в воде. По словам Кайрата Ибраева, более точная информация будет известна после проведения анализов воды.
– Подобная ситуация на этом водоёме произошла весной 2017 года. Для предотвращения замора в зимний период сельским акиматом с привлечением местного населения и работников коммунальных служб в замороопасный период этой зимы проводились аэрационные работы с периодичностью каждые 15 дней. Всего пробурены порядка 1300 лунок и прорубей, по 3 часа прокачивалась вода мотопомпой производительностью 9 кубометров в час. Несмотря на предпринятые меры, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла гибель рыб. Для сведения: пруд Карасу, на котором произошел замор, не предназначен для выращивания рыбы, создан еще в советское время для удовлетворения сельскохозяйственных и технических нужд, имеет глубину 1-2 метра, поэтому сильно подвержен промерзанию воды до дна, что и вызывало гибель рыб.
В настоящее время проводятся работы по сбору и утилизации погибшей рыбы, - сообщил Кайрат Ибраев.
Напомним, на днях в мессенджерах и соцсетях стало распространяться видео, на котором снята мертвая рыба, плавающая в водоеме. Выяснилось, что это произошло в Казталовском районе. Как рассказал аким Казталовского района Абат Шыныбеков, рыба задохнулась в пруду Карасу из-за чрезмерно толстого слоя льда.
