6 апреля, по улице Ихсанова прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Покупатели были приятно удивлены ценами, которые были ниже рыночных на 15-20 процентов. – Замечательная идея проводить подобные ярмарки. Это поддержка со стороны акимата для жителей нашего города. Широкий ассортимент товаров, низкие цены, натуральные продукты. Я с прошлого года прихожу на еженедельную ярмарку, даже перестала ходить на рынок и в магазин, - рассказала жительница города Бакытжамал Каденова. Несмотря на дождливую погоду, ярмарка началась в 9 утра и продлилась до 13.00. Здесь был предоставлен широкий ассортимент товаров, таких как местные тепличные овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, кисломолочные продукты, мед, рыба и даже саженцы. Стоит отметить, что торговые места бизнесменам предоставлялись на бесплатной основе. По данным пресс-службы акима города, в ярмарке приняли участие более 96 товаропроизводителей Акжайыкского, Бурлинского, Байтерек, Теректинского районов и города Уральск, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. По итогам ярмарки было реализовано три голов мяса конины, 17 голов мяса говядины, 25 000 штук яйц, 6,5 тонн картофеля, 170 кг капусты, 1,1 тонна моркови, 1 тонна лука, 0,2 тонны свеклы, 1,7 тонны рыбы.