Разогреть на сковороде немного сливочного масла. Добавить в масло репчатый лук порезанный полукольцами. Много не надо, он придаст блюду приятную сладость. Следом выложить кусочки сыра и сразу вбить яйца, количество по желанию. Посолить. Когда белок прихватиться, можно посыпать зеленью.На крупной терке натереть любой твердый сыр и соленые или маринованные огурчики, по количестве в равных пропорциях. У яиц отделить белки от желтков, желтки оставить в скорлупе. К белкам добавить перец, соль, ст.л. майонеза и взбить все вилкой. На разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом, выкладываем сыр с огурцами и обжариваем в течение минуты. Вливаем белки и выкладываем сверху желтки – накрываем крышкой и ждем пару минут на маленьком огне. Вкус очень необычный – это стоит попробовать.Соус придаст пикантность и невероятный вкус. Для соуса: смешать 2 ст.л. оливкового масла, 1ч.л. лимонного сока и зубчик чеснока, пропущенный через пресс. В сковороду, до середины, наливаем только что закипевшую воду и разбиваем в нее яйца. Варим 2-3 минуты, если не любите жидкий желток, можно чуть дольше. Горячие яйца полить подготовленным соусом и при желании солим.На разогретую сковороду, смазанную маслом, выкладываем ломтики бекона. Обжариваем слегка и переворачиваем. Добавляем нарезанный полукольцами репчатый лук и измельченный помидор. Чуть подрумяниваем и добавляем маслины, нарезанные колечками. И сверху аккуратно вбиваем яйца. Солим, перчим и выкладываем сверху тонкие кусочки сыра. Накрываем сковороду крышкой и выключаем огонь. Оставляем на несколько минут и готово.На разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла, следом репчатый лук. Нарезанный полукольцами, посыпаем его любимыми специями, обжариваем, мешая и добавляем, нарезанный на небольшие кубики помидор, солим и тушим до мягкости. Добавляем измельченный чеснок и зелень по вкусу. Вбиваем яйца и накрываем крышкой. Готовим на медленном огне 2-3 минуты.Нарезаем лук полукольцами, хлеб кубиками и колбасу кубиками, можно взять любую. Подготавливаем и измельчаем зелень, по вкусу. Добавляем зелень к размягченному сливочному маслу и туда же чеснок, через пресс. Все перемешать вилкой до однородности. Выкладываем в форму: зелень с маслом, сверху лук, хлеб и колбасу. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 5 мин. – хлеб подсохнет, колбаса и лук поджарятся. Через 5 минут аккуратно добавляем яйца. Поливаем горячими сливками белок, солим и оставляем в духовке еще на 5 минут. Готовое блюдо при желании можно посыпать тертым сыром. Вот так легко и просто готовятся эти блюда. Приятного аппетита!