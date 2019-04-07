Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня в центральных СМИ опубликовано сообщение премьер-министра РК Аскара Мамина об изменении административной границы города Атырау. В нем говорится, что правительство РК постановляет согласиться с решением Атырауского областного маслихата об изменении административной границы города Атырау путем включения в черту города Атырау части земель Махамбетского района общей площадью 7145 гектаров. Месяцем ранее в состав города также вошел поселок Геолог.