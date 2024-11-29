Синоптики рассказали о погоде в ЗКО в последний день осени

Согласно информации, предоставленной «Казгидромет», на территории западных областей Казахстана ожидается похолодание, ночью температура будет опускаться ниже нуля. Осадков в большинстве регионов не предсказывается, за исключением востока Мангистауской области, где возможны дождь и снег.

Согласно информации, предоставленной «Казгидромет», на территории западных областей Казахстана ожидается похолодание, ночью температура будет опускаться ниже нуля. Осадков в большинстве регионов не прогнозируется, за исключением востока Мангистауской области, где возможны дождь и снег.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, утром на севере и западе возможен туман. Днем температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью понизится до -3 -8. Северо-западный ветер будет преобладать в течение дня, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области без осадков. Днем: 0 до -5, на юге до +3 градусов. Ночью: до -5.-10, на северо-востоке до -13 градусов. Северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области осадки не прогнозируются. Днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Ночью понизится до -2 -7. На западе области возможен туман. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области возможны осадки в виде дождя или снега, туман. Днем: от +3 до +8 градусов, на севере около 0 градусов. Ночью: от -2 до +3, на севере области возможно похолодание до -5 градусов. Осадки продолжатся в восточной части региона, а в западных и северных районах возможен туман. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.