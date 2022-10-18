- На коллекционном участке «Сирингарий» впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень. Куратор участка Дегтев Виктор Андреевич заметил недавно набухшие почки, но не ожидал, что распустятся цветы. Причем зацвели несортовые дикие виды сирени, - отмечают в Ботсаду.

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Кадр с видео botsadkz в Instagram Главный ботанический сад Алматы опубликовал в Instagram видео цветущей в середине октября сирени.Специалисты связывают цветение сирени осенью с аномально тёплой погодой в октябре. По данным синоптиков, половину осеннего месяца температура воздуха была выше +10..+15 градусов, а иногда и достигала +20..+22 градусов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.