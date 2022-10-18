В октябре зацвели несортовые дикие виды сирени.
Кадр с видео botsadkz в Instagram
Главный ботанический сад Алматы опубликовал в Instagram видео цветущей в середине октября сирени.
- На коллекционном участке «Сирингарий» впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень. Куратор участка Дегтев Виктор Андреевич заметил недавно набухшие почки, но не ожидал, что распустятся цветы. Причем зацвели несортовые дикие виды сирени, - отмечают в Ботсаду.
Специалисты связывают цветение сирени осенью с аномально тёплой погодой в октябре. По данным синоптиков, половину осеннего месяца температура воздуха была выше +10..+15 градусов, а иногда и достигала +20..+22 градусов.
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