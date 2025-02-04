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Сирены сработают в 11 городах Казахстана 6 февраля

Среди городов, где прозвучат электросирены: Уральск, Атырау, Актау и Актобе.
Дана Рахметова
Сирены сработают в 11 городах Казахстана 6 февраля

6-7 февраля 205 года в южных и западных регионах страны пройдет первый этап республиканского командно-штабного учения «Коктем-2025», передает пресс-служба ДЧС Атырауской области. В ходе учений проверят «подготовку органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода».


— Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Атырау. В рамках учения в течение двух дней в городах Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях и области Жетісу будет проводиться комплекс профилактических мероприятий, - говорится в сообщение ведомства. 

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Как стало известно, в целях проверки готовности системы оповещения по сигналу «Внимание всем!», 6 февраля в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11-ти регионах страны. 

— В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам, - добавили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС проверка командно-штабные учения сирена

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