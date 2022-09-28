Жителей просят сохранять спокойствие.
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В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили, что 29 сентября в 12:55 пройдёт плановая техническая проверка готовности системы оповещения. В городе включат электросирены, перехватят радио- и видеовещание.
- К тренировочным включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться самим, исходя из рекомендаций. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, - обратились к жителям спасатели.
Что делать, если звучит неучебная сирена:
включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
не паникуйте, необходимо дождаться разъяснения причины;
прослушайте экстренное сообщение;
проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемой информации;
действуйте в соответствии с переданным сообщением.
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