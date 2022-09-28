- К тренировочным включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться самим, исходя из рекомендаций. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, - обратились к жителям спасатели.

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

не паникуйте, необходимо дождаться разъяснения причины;

прослушайте экстренное сообщение;

проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемой информации;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили, что 29 сентября в 12:55 пройдёт плановая техническая проверка готовности системы оповещения. В городе включат электросирены, перехватят радио- и видеовещание.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.