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Дети из малообеспеченных семей и детских домов получили игрушки, сладкие подарки, а также вещи первой необходимости: одежду, обувь, канцелярские товары. Многие семьи и организации являются подшефными и курируются волонтерами на постоянной основе. Участие в «Жылы Журек» активно принимают и топ-менеджеры Компании. «Все идеи наших волонтеров идут из глубины души и объединяют наш коллектив добрыми делами и поступками. Не стал исключением и Новый год. Несмотря на загруженную пору конца года, все без исключения коллеги нашли время в личном графике, чтобы помочь нуждающимся: кто деньгами, а кто и активными действиями, закупая подарки и развозя их по адресам. На самом деле, волшебником быть очень просто. Достаточно сделать немного добра, благодаря которому наш мир становится чуточку лучше. И я благодарен волонтерам компании, которые дарят нам эту возможность», - комментируетКорпоративная волонтерская программа запущена в Beeline и успешно работает с 2008 года. Волонтерские ячейки функционируют во всех филиалах компании. Около 1000 сотрудников активно участвуют в волонтерских проектах, инвестируя свое время, опыт и знания. Многие акции в рамках «Жылы Журек» стали регулярными. Волонтеры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана. Ежегодно лучшие волонтеры съезжаются на слет, для обмена опытом и планами по дальнейшему развитию движения «Жылы Журек». Благодаря поддержке компании, количество волонтеров в Beeline растет и помощь получают с каждым разом все больше детей.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. Новости Компаний.