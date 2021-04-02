Скандал директора с актерами: в Каздрамтеатре Уральска назначили нового руководителя

Им стал 48-летний Нуржан Тасболатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов, в их ведомстве произошла ротация кадров. Пост директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой занял Нуржан Тасболатов, который ранее занимал должность руководителя областного камерного оркестра. Теперь уже экс-директор каздрамтеатра Салтанат Абулгазиева будет руководить областным камерным оркестром. – На ротацию кадров повлияло множество факторов, в том числе и недавно произошедший протест актеров. Хочется тут отметить, что не все актеры