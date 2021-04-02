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Социум

Скандал директора с актерами: в Каздрамтеатре Уральска назначили нового руководителя

Им стал 48-летний Нуржан Тасболатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов, в их ведомстве произошла ротация кадров. Пост директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой занял Нуржан Тасболатов, который ранее занимал должность руководителя областного камерного оркестра. Теперь уже экс-директор каздрамтеатра Салтанат Абулгазиева будет руководить областным камерным оркестром. – На ротацию кадров повлияло множество факторов, в том числе и недавно произошедший протест актеров. Хочется тут отметить, что не все актеры
Арайлым Усербаева
Скандал директора с актерами: в Каздрамтеатре Уральска назначили нового руководителя
Им стал 48-летний Нуржан Тасболатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Актеры Каздрамтеатра вышли на акцию протеста. Пришлось вызвать полицию (фото, видео)
Актеры Каздрамтеатра вышли на акцию протеста. Пришлось вызвать полицию (фото, видео)
Как сообщил руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов, в их ведомстве произошла ротация кадров. Пост директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой занял Нуржан Тасболатов, который ранее занимал должность руководителя областного камерного оркестра. Теперь уже экс-директор каздрамтеатра Салтанат Абулгазиева будет руководить областным камерным оркестром. – На ротацию кадров повлияло множество факторов, в том числе и недавно произошедший протест актеров. Хочется тут отметить, что не все актеры были против Салтанат Абулгазиевой, половина работников театра ее поддерживали. У медали всегда две стороны, - сообщил Сайран Дуйсенов. Напомним, в октябре прошлого года часть актерской труппы казахского драматического театра имени Х.Букеевой потребовала отставки Салтанат Абулгазиевой, объяснив это тем, что новый директор не смогла найти общий язык с работниками объекта культуры, предвзято относится к сотрудникам, а некоторых даже уволила. Сама руководитель рассказала о многочисленных нарушениях со стороны актеров и о том, что до ее прихода театр был в плачевном состоянии. В марте этого года часть работников и вовсе вышла на акцию протеста.
Скандал директора с актерами: в Каздрамтеатре Уральска назначили нового директора
Скандал директора с актерами: в Каздрамтеатре Уральска назначили нового директора
Нуржан Тасболатов
Актеры Каздрамтеатра вышли на акцию протеста. Пришлось вызвать полицию (фото, видео)
Актеры Каздрамтеатра вышли на акцию протеста. Пришлось вызвать полицию (фото, видео)
Салтанат Абулгазиева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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