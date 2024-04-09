Конфликт произошел между жителями дачных обществ Нурлы жол и первая дачная. Дома жителей Нурлы жол затопило, и они решили вскрыть дорогу, чтобы вода стекла. Жителям первой дачной, эта идея не понравилась, так как в этом случае может затопить и другие общества.

– Жители Нурлы жол ночью хотели перекопать дорогу, чтобы вода ушла. Оттуда тоже идет вода. Если они перекопают, то здесь вообще течение будет и вся вода сюда пойдет. Мы столько лет живем здесь, что мы не люди что ли? Хотим выжить как-то, будем платить и за свой счет засыпать здесь, чтобы спастись от воды, - говорит жительница первой дачной Лариса Утешева.

Дачники даже за свой счет нанимают КамАЗы и погрузчик, чтобы те засыпали землей возможные места переливов. Эта услуга стоит 14 тысяч тенге в час. Люди попросили властей предоставить им спецтехнику, чтобы своими силами справиться со стихией.

– Этот вопрос можно решить, засыпав эту часть грейдера. Всё же зависит от вас (акимат - прим. автора). Мы звоним в оперштаб, просим ПГС, нам дали пять КамАЗов ПГС. Почему мы напрямую, как дачники, не можем получать помощь? У нас сейчас проблема, перетекает вода, мы хотим засыпать, поднять этот грейдер, чтобы мы не утонули. Люди вкладывали деньги, люди за счет дач живут, выращивают себе овощи, фрукты. Мы за свет платим бешеные деньги. На баланс нас не хотят брать. Почему такое неуважение к нам? Здесь весь город живет. Почему вы не хотите нам помогать? Здесь в основном живут малоимущие, - говорят жители приехавшему на место заместителю акима Уральска Жандосу Дюсенгалиеву.

Для охраны общественного порядка на место стянулись сотрудники полиции.

В городском акимате сообщили, что дорогу вскрывать не будут и подчеркнули, что на протяжении всей зимы местные исполнительные органы не раз проводили собрания, и предупреждали жителей о возможном подтоплении. Однако ни председатели дачных обществ, ни сами дачники не посещали собрания, а на призывы властей и вовсе не реагировали.

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев на просьбу дачников ответил, что вся техника в данный момент задействована на Куренях, Коминтерне.

– По прогнозам «Казводхоза» все эти дачи уйдут под воду. Хоть это и прозвучит неприятно, но мы сейчас основной упор делаем на город. С 26 марта по 4 апреля мы всем дачам помогали, возили ПГС, - сказал Жандос Дуйсенгалиев.

В итоге люди разошлись, а на дороге решено было выставить на ночь охрану.

