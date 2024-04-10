Поздравления Касым-Жомарта Токаева приводит Акорда.
— Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта, — сказал в поздравлении президент.
По словам Токаева, традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд.
— Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа. Идеалы Ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества. Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт! — сказал глава государства.