Паводок в ЗКО: вода в Урал продолжает прибывать

По информации РГП «Казгидромет», вода в Урал продолжает прибывать. В Уральске за сутки река поднялась на восемь сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 718 сантиметра при опасном уровне в 850 сантиметров.

Река Урал в селе Кушум поднялась на 22 сантиметра, сейчас уровень воды составляет 675 сантиметров.

Урал в селе Тайпак за сутки поднялся на 17 сантиметров. Отметка на утро 10-го апреля составила 390 сантиметра.

Уровень Кушумского канала сейчас составляет 777 сантиметров при опасном - 800 сантиметров. Однако за сутки уровень воды ушел на 15 сантиметров.

Река Малый Узень в селе Бостандык за сутки поднялась на 41 сантиметр. На утро 10-го апреля уровень воды оставил 368 сантиметров при опасной отметке 600 сантиметров.

На гидропосту реки Малый Узень в селе Кошанколь вода вышла на лиманы, доступа к отметке нет.

На большей части рек уровень воды падает. Однако вода в реке Урал продолжает прибывать. Ранее сообщалось, что опасную отметку река преодолеет в середине апреля.

По информации министерства водных ресурсов и ирригации, в ЗКО водой наполнены четыре крупных водохранилища. К тому же наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Урал ожидается вторая волна половодья.