Весна в этом году выдалась для нашей области тяжелой. Большая вода по-настоящему стала поводом для беспокойства и переживаний. С конца марта регион борется со стихией. Вода затопила десятки населенных пунктов, сотни домов, тысячи людей вынуждены были покинуть свои жилища и поселиться в эвакопунктах.

Сегодня стихия угрожает и самому областному центру. Уровень воды в реке Урал увеличивается ежедневно. На борьбу с паводками брошены все силы. В стороне не осталось и ТОО «Жайык таза кала». Предприятие буквально с зимы начало готовиться к паводкоопасному периоду. Работники регулярно вычищали снег, вывозили его на специальный полигон, а во время таяния снега занимались откачкой талой и дождевой воды. Благодаря этому большинство домов частного сектора и подвалы многоэтажек удалось спасти от наводнения.

Предприятие по сей день работает в усиленным режиме. На борьбу с паводками компания выделила не только рабочую силу, но и технику и инертные материалы.

Директор ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что начиная с марта с полигона в районе поселка Асан проводился забор песка для заполнения мешкотар. Их используют для сдерживания воды. На сегодняшний день с полигона подготовлено 183 тысяч мешков с песком. Их использовали для предотвращения наводнений частных домов и подворий в районах Курени, Коминтерн и «Областной эколого-биологический центра» и по дачным участкам города.

– Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме в две смены. Для противопаводковых работ мы задействовали около 100 единиц специальной техники, 200 рабочих, предоставили 15 тысяч тонн глины и пять 5 тысяч тонн песчано-гравийной смеси. Сейчас наша задача – не допустить подтопления частных домов, стратегических объектов, чтобы большая вода не нанесла урон по жизни и здоровью наших горожан. Мы, со своей стороны, приложим для этого все усилия, —сказал Ринат Нургалиев.

Между тем, по прогнозам специалистов, уровень воды в реке Урал может дойти до критической отметки. И без противопаводковых мероприятий стихия может не только нанести колоссальный ущерб, но и представлять реальную угрозу населению.

Новости компаний