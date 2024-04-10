В ЗКО на подходе вторая волна половодья. Специалисты прогнозируют, что во второй половине апреля в регион снова придет большая вода. Пока область готовится к борьбе со стихией, специалисты уже подсчитывают ущерб. Вода затопила дома и социальные объекты, смыла дороги, погибли сотни голов скота. Людям причинен колоссальный ущерб.

Волонтеры, общественные фонды, бизнесмены и рядовые граждане поддерживают пострадавших. В стороне не остался и Кыргызстан. Шестого апреля из соседней страны выехали 15 большегрузов с гуманитарной помощью для жителей Атырауской, Актюбинскоой, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. Девятого апреля четыре фуры прибыли в Уральск.

Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов выразил признательность братскому народу. Отметим, что водителям и представителям пришлось проехать более трех тысяч километров. Сопровождал груз сотрудник МЧС Республики Кыргызстан Замирбек Нарчаев. От имени народа ЗКО ему вручили в подарок домбру.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, постельные принадлежности, кровати, питье и предметы обихода. Всего вес груза составил 300 тонн, 80 из которых доставили в Уральск. Остальные распределили по остальным регионам.