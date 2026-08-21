Скандал в больнице Уральска: пьяная пациентка материлась и требовала говорить по-русски

Она получила наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении местной жительницы. Ее привлекли к ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Как сообщили в суде ЗКО, инцидент произошел в областной клинической больнице. Женщина устроила скандал с дежурным врачом: выражалась нецензурной бранью, нарушала общественный порядок и требовала, чтобы медик разговаривал с ней на русском языке. Экспертиза показала, что нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

При вынесении решения суд учел, что на иждивении у нарушительницы находятся трое детей, один из которых - несовершеннолетний. По этой причине административный арест к ней применять не стали.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге).