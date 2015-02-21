Пожар произошел сегодня, 21 февраля, на складах кондитерской фабрики фирмы KAZKON. konditerka1 Горели склады, расположенные вдоль желаевской трассы, прямо напротив атозаправки "Октан". Для складирования продукции кондитерская фирма использовала несколько металлических контейнеров, которые стоят вплотную друг к другу. Склады горели открытым пламенем. Как сообщили в ДЧС по ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 8.30 утра. На место выехали четыре расчета. По предварительным данным, горели четыре контейнера с бумажной тарой и пищевыми красителями. Пожар удалось локализовать в течение часа. В данный момент на месте работают дознаватели. Причины возгорания выясняются. konditerka2 konditerka3 konditerka8 konditerka4 konditerka5 konditerka6 konditerka7 Фото  и видео Медета МЕДРЕСОВА  