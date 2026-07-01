Сколько человек живет в ЗКО? Названа численность населения Казахстана на 1 июня

Бюро национальной статистики представило отчет о демографической ситуации в стране по состоянию на 1 июня 2026 года.
Согласно официальным данным, численность населения Казахстана достигла 20 575 979 человек. За последний месяц прирост составил 12 986 жителей. В структуре населения страны по-прежнему преобладают женщины - их насчитывается 10 517 159, мужчин - 10 058 820.
Большая часть казахстанцев (13 168 438 человек) проживает в городах, в сельской местности - 7 407 541 человек.
Лидеры по численности населения в стране:
- Алматы - 2 366 525 человек;
- Туркестанская область - 2 146 670 человек;
- Астана - 1 674 699 человек;
- Алматинская область - 1 611 588 человек;
- Шымкент - 1 308 120 человек;
- Жамбылская область - 1 213 556 человек;
- Карагандинская область - 1 130 733 человека.
В остальных регионах страны показатели численности населения остаются ниже отметки в 1 миллион человек.
Демографическая картина в западных регионах
В Бюро нацстатистики также привели данные по западным областям. Здесь демографические процессы проходят неравномерно:
- Западно-Казахстанская область: 694 869 жителей. Здесь проживают 402 177 горожан и 292 692 сельских жителя. Стоит отметить, что в ЗКО фиксируется миграционный отток населения (-2 105 человек), который частично перекрывается естественным приростом.
- Актюбинская область: 957 753 жителя. Из них 732 289 человек проживают в городской, а 225 464 - в сельской местности.
- Мангистауская область: 824 267 жителей. Это один из немногих регионов, где сельское население (436 591) превышает городское (387 676). Область также лидирует по темпам общего прироста населения (0,54%).
- Атырауская область: 718 250 жителей. Распределение: 393 727 горожан и 324 523 сельских жителя.