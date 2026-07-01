Сколько человек живет в ЗКО? Названа численность населения Казахстана на 1 июня

Согласно свежим данным Бюро нацстатистики, население Западно-Казахстанской области составляет 694 869 человек, при этом в регионе наблюдается миграционный отток.

Бюро национальной статистики представило отчет о демографической ситуации в стране по состоянию на 1 июня 2026 года.

Согласно официальным данным, численность населения Казахстана достигла 20 575 979 человек. За последний месяц прирост составил 12 986 жителей. В структуре населения страны по-прежнему преобладают женщины - их насчитывается 10 517 159, мужчин - 10 058 820.

Большая часть казахстанцев (13 168 438 человек) проживает в городах, в сельской местности - 7 407 541 человек.

Лидеры по численности населения в стране:

Алматы - 2 366 525 человек;

Туркестанская область - 2 146 670 человек;

Астана - 1 674 699 человек;

Алматинская область - 1 611 588 человек;

Шымкент - 1 308 120 человек;

Жамбылская область - 1 213 556 человек;

Карагандинская область - 1 130 733 человека.

В остальных регионах страны показатели численности населения остаются ниже отметки в 1 миллион человек.

Демографическая картина в западных регионах

В Бюро нацстатистики также привели данные по западным областям. Здесь демографические процессы проходят неравномерно: