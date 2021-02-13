Уже по доброй традиции влюбленные пары обмениваются подарками на День святого Валентина. Мы вам расскажем, на что хватает фантазии у мужчин и женщин и какие подарки пользуются спросом в этот день. Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Фотоколлаж mg.kz День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, по числу букетов может соперничать разве что с 8 Марта. Правда тот бум, который пришелся на девяностые и нулевые, когда с Днем влюбленных поздравляли друг друга и стар и млад, сейчас снизился, но для многих казахстанцев этот праздник остается одним из романтичных, когда звучат признания в любви. - Мы в этот день обязательно с супругой идем в ресторан. Такая уже семейная традиция сложилась – романтический ужин. Дарим друг другу подарки. Например, что-то из одежды. А вот цветы - это на 8 Марта и день рождения, - рассказывает 50-летний Ерлан Аманбеков из Алматы. Мужчина в браке более 20 лет и воспитывает четверых детей. - У нас в семье не принято отмечать этот праздник, - говорит многодетная мать, 45-летняя Зумрад Темиртасова из Нур-Султана. - Я казахстанка, а супруг – гражданин другой страны, где больше отмечают религиозные праздники. Но своим детям не запрещаем. Дочки-школьницы 14 февраля обмениваются с подругами валентинками, дарят недорогую косметику. А вот старший сын-студент своей девушке в прошлом году на День влюбленных подарил букет из конфет и зефира в виде сердечек. - Сейчас можно услышать такое мнение, что это, мол, не наш праздник. И вообще он чуждый, пришлый из Европы. Но разве плохо уделить в этот день особое внимание близкому человеку, сделать ему подарок и самому получить? Зачем искать какой-то негатив и скрытый смысл в этом дне? У нас, например, с этим днем связана семейная памятная дата – мой будущий муж 14 февраля приехал в Аксай, сделал мне предложение и подарил золотое сердечко. Вот такая вот романтическая история, - признается жительница Аксая Инна. Супружеская пара из Уральска Алексей и Ирина будут отмечать седьмую годовщину совместной жизни. Ирина с особым теплом вспоминает 14 февраля 2014 года, тогда ее возлюбленный стоя на одном колене, подарил кольцо с бриллиантом, предлагая руку и сердце. - Я и подумать не могла, что он такой романтик. Мы просто встречались, да и что там говорить, я даже и не подозревала, что он сделает мне предложение, по мне наши отношения еще не зашли так далеко, чтобы связать их узами брака. И вот 14 февраля он дождался меня с работы, мы договорились поужинать в ресторане в честь праздника, ничего не предвещало, проводил до подъезда, и уже перед тем, как попрощаться, н встал на одно колено, - с улыбкой на лице вспоминает Ирина. - Господи, я тогда наверное ответила да просто от неожиданности. Уже была полночь, тишина во дворе многоэтажки, а он кружил меня на руках, целовал и кричал, что любит. Ирина говорит, что ее супруг с каждым годом все больше и больше удивляет ее сюрпризами на все праздники, и она ни разу не угадала, что он ей подарит, это все хранится в строжайшей тайне. - Он научил меня ждать с нетерпением любой праздник. Подарки бывали разные: и путевки в жаркие страны, и романтическая поездка зимой в Ханскую рощу, с теплыми пледами и горячим чаем в термосе, необычные украшения. Он всегда старается делать подарки, чтобы мы больше свободного времени проводили вместе, если это поход в SPA-салон, то парный. Я не знаю, где он берет эти идеи, а главное - как он достает подарки. Не секрет, что Уральск - провинциальный город и тут ничего необычного не найдешь. Но муж дарил мне портмоне из слоновой кожи, шубу из собольего меха. И не обязательно, что подарки будут стоить дорого, в прошлом году на 14 февраля он накрыл ужин дома, сам запек курицу, а в виде подарка преподнес 3-D слепок для рук. Эта такая скульптура держащихся рук вместе, она повторяет рельеф кожи и даже копирует отпечатки пальцев. Теперь этот слепок "наших рук" символизирует отношения и просто дополняет интерьер в квартире. Также Ирина говорит, что у нее с фантазией не очень. - Я гуглю, - признается девушка. - Ну я тоже стараюсь покупать что-то необычное, вкусно готовить и, конечно же, проявлять заботу, для него это важно, - отметила Ирина. Татьяна Ермольчева владелица двух цветочных отделов в Аксае. По ее признанию, во флористике она более 20 лет, а семейным бизнесом вместе с супругом занимается порядка 12 лет. - У нас и горшечные цветы, и срез. Работаем напрямую с Голландией, - объясняет бизнесвумен. По ее словам, наплыв покупателей на День святого Валентина приходится накануне праздника и в сам праздник. - Клиенты у нас разные. Есть такие, которых я знаю не первый год. Мы делаем доставку цветов, в том числе и в другие города, работаем онлайн. Что же до самих цветов, то клиенты или выбирают сами, даже иной раз сами составляют композиции, или же мы им помогаем и советуем. Самый большой букет у нас был из 101 розы. А как-то пару лет накануне 14 февраля парень принес нам корзинку свежей клубники. Представляете? И попросил красиво упаковать ее вместе с розами. Такой подарок он преподнес своей девушке. Ну а вообще-то традиционно к цветам прилагают конфеты. Те же «рафаело». Сейчас, конечно, большой выбор цветов и дизайна. Есть и в корзинах, и в коробках. Да и сами цветы оригинальны. Это и ирисы, и хризантемы, и орхидеи, и герберы. Например, сейчас в моде крашеные гвоздики необычных расцветок – фиолетового, серого. Но на День святого Валентина обычно берут красные розы. К слову, у нас они недорогие – от 300 тенге до 1300 тенге. И такие цены мы держим уже не первый год. А вот горшечные цветы в этом году подорожали. Дело в том, мы их тоже закупаем в Голландии, то там прошел снегопад, и буквально завалил теплицы, где выращивают комнатные растения. Поэтому наши поставщики подняли закупочную цену, и, соответственно, мы тоже не можем их реализовывать по прежней цене, - говорит Татьяна. Несмотря на то, что она буквально «купается» в цветах, 14 февраля ее обязательно ждет букет от мужа. - И это очень приятно, - считает Татьяна. - Я знаю, что в Аксае многие молодые люди на День влюбленных делают предложения руки и сердца своим любимым. У нас неоднократно заказывали розы для таких случаев. А к розам прилагали коробочку с кольцом. И все это преподносилось за ужином в ресторане. К слову, в цветочных магазинах цены начинаются от 600 тенге за одну розу и выше, можно собрать букет на любой вкус. Небольшие букеты из хризантем начинаются от 2 тысяч тенге. Также популярно дарить цветы в горшочках, итак цены на них начинаются от 750 тенге, столько стоит маленький цветущий калахоэ, хризантема стоит от 1200 тенге, фиалка от 2 тысяч тенге, сенполия от 1200 тенге, антуриум можно купить за 6 тысяч тенге, бегонию за 3 тысячи тенге, фаленопсис также от 3 тысяч тенге. Помимо цветов, конфет и мягких игрушек 14 февраля казахстанцы дарят ювелирные украшения, красивую бижутерию, сувениры, предметы одежды, парфюмерию, косметику. - Берут не только мужчины для своих вторых половинок, но и женщины и девушки, - отмечает Алия Кадырбаева, продавец отдела женской и мужской одежды и аксессуаров одного из аксайских торговых домов.- Например, в прошлом году на 14 февраля женщины у нас покупали мужские шарфы, перчатки. И это было 13 и 14 февраля. Что будут покупать в этом году на День влюбленных – пока сказать сложно. А вот как утверждают продавцы сувенирных лавок и отделов, последние два года 14 февраля наблюдается заметный спад покупателей. - Мы перестали ко Дню влюбленных заказывать новый товар, - откровенничает одна из владелиц отдела сувениров и подарков, - Люди практически ничего не покупают, предпочитая подарить просто цветы. Вот в этом году у меня только шкатулки и различные подарочные коробки. Еще одна продавец магазина "Подарков и сувениров" Алтынай отмечает, что у нее не бывает отбоя от клиентов. - Наверное, спрос рождает предложение, это негласный закон в торговле. Я в своем магазине стараюсь делать очень широкий ассортимент и конечно же "не наглею" с ценами, думаю тут может найти подарок любой покупатель, если у него в кармане будет 1000 тенге или же 100000 тенге. Все зависит от желания клиентов, - сказала Алтынай. Также она отмечает, что сейчас люди обленились, если раньше все приходили и выбирали подарки воочию, то сейчас просто заказывают через Instagram-страницу, да еще просят отправить через такси. - Но тем не менее накануне любого праздника у меня просто нет отбоя. Подарки рассчитаны не только для молодежи, но и для мам, бабушек, дедушек. И все с какой-либо изюминкой, пусть это будет обычное полотенце - но с надписью "Любимой сестре", к примеру.
Стоит отметить, что исследования Picodi.com показали, где перед Днем святого Валентина было опрошено 11 тысяч  респондентов из 38 стран мира. Итак, согласно исследованиям в среднем казахстанцы тратят на подарки в День святого Валентина 15 000 тенге (36$); Самыми щедрыми на подарки оказались жители Гонконга (124$), Великобритании (117$) и Ирландии (112$); Вюблённые казахстанцы в качестве подарка чаще всего выбирают подарочный сертификат (мужчины) и открытку (женщины); Самыми неудачными подарками казахстанки считают алкоголь, секс-игрушку и доставку еды.
Исследования OLX показали, что казахстанцы на 14 февраля предпочли к золоту и мягким игрушкам цветы и сладости. В преддверии всемирного праздника всех влюбленных аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz проанализировали поисковые запросы казахстанцев и выяснили, что ищут пользователи в подарок своим половинкам на сайте. Лидером категории «Подарки» по количеству объявлений за период 20 января-5 февраля 2021 стали цветы с долей 15% от общего количества объявлений в категории, вторыми по популярности стали сладости, а также подарочные боксы и наборы с долей 6% и 5% в категории соответственно. Золото, бижутерия и мягкие игрушки интересовали казахстанцев меньше, доли распределились по 1%, 2% и 1% соответственно. Топ поисковыми запросами в рубрике Подарки за указанный период стали: букеты и букеты из конфет, а в рубрике "Электроника" – телефоны OPPO со средней стоимостью 40 000 тенге, наушники и домашние кинотеатры.
Дороже всего цветы обойдутся жителям городов Нур-Султан, Алматы и Актобе, средняя стоимость за букет, по данным сервиса, составила 5 000 тенге, дешевле всего – жителям Кызылорды – 1800 тенге за букет. Сладкие подарки дороже всего стоят в Нур-Султане и Талдыкоргане, средняя стоимость их составила 4 500 тенге в этих городах, доступнее всего цены на сладости также в Кызылорде – 825 тенге. Бижутерия дороже всего стоит в Уральске, средняя стоимость ее составляет 22 000 тенге, а вот золото – в Актобе, средняя стоимость в категории — 49 750 тенге. Дешевле всего бижутерия в Туркестане – 900 тенге, а золото в Петропавловске – 1 700 тенге.
Самыми популярными категориями в предпраздничный период стали телефоны и аксессуары, техника для дома, техника для кухни и планшеты, электронные книги и аксессуары. Самыми востребованными по числу объявлений – стиральная машина, холодильник и планшет Samsung. Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Сколько денег готовы потратить казахстанцы на 14 февраля Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ирина ШУКЛИНА Кристина КОБИНА Фото авторов и Медета МЕДРЕСОВА