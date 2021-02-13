Стоит отметить, что исследования Picodi.com показали, где перед Днем святого Валентина было опрошено 11 тысяч респондентов из 38 стран мира. Итак, согласно исследованиям в среднем казахстанцы тратят на подарки в День святого Валентина 15 000 тенге (36$); Самыми щедрыми на подарки оказались жители Гонконга (124$), Великобритании (117$) и Ирландии (112$); Вюблённые казахстанцы в качестве подарка чаще всего выбирают подарочный сертификат (мужчины) и открытку (женщины); Самыми неудачными подарками казахстанки считают алкоголь, секс-игрушку и доставку еды.

Дороже всего цветы обойдутся жителям городов Нур-Султан, Алматы и Актобе, средняя стоимость за букет, по данным сервиса, составила 5 000 тенге, дешевле всего – жителям Кызылорды – 1800 тенге за букет. Сладкие подарки дороже всего стоят в Нур-Султане и Талдыкоргане, средняя стоимость их составила 4 500 тенге в этих городах, доступнее всего цены на сладости также в Кызылорде – 825 тенге. Бижутерия дороже всего стоит в Уральске, средняя стоимость ее составляет 22 000 тенге, а вот золото – в Актобе, средняя стоимость в категории — 49 750 тенге. Дешевле всего бижутерия в Туркестане – 900 тенге, а золото в Петропавловске – 1 700 тенге.

Фотоколлаж mg.kz День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, по числу букетов может соперничать разве что с 8 Марта. Правда тот бум, который пришелся на девяностые и нулевые, когда с Днем влюбленных поздравляли друг друга и стар и млад, сейчас снизился, но для многих казахстанцев этот праздник остается одним из романтичных, когда звучат признания в любви. - Мы в этот день обязательно с супругой идем в ресторан. Такая уже семейная традиция сложилась – романтический ужин. Дарим друг другу подарки. Например, что-то из одежды. А вот цветы - это на 8 Марта и день рождения, - рассказывает 50-летний Ерлан Аманбеков из Алматы. Мужчина в браке более 20 лет и воспитывает четверых детей. - У нас в семье не принято отмечать этот праздник, - говорит многодетная мать, 45-летняя Зумрад Темиртасова из Нур-Султана. - Я казахстанка, а супруг – гражданин другой страны, где больше отмечают религиозные праздники. Но своим детям не запрещаем. Дочки-школьницы 14 февраля обмениваются с подругами валентинками, дарят недорогую косметику. А вот старший сын-студент своей девушке в прошлом году на День влюбленных подарил букет из конфет и зефира в виде сердечек. - Сейчас можно услышать такое мнение, что это, мол, не наш праздник. И вообще он чуждый, пришлый из Европы. Но разве плохо уделить в этот день особое внимание близкому человеку, сделать ему подарок и самому получить? Зачем искать какой-то негатив и скрытый смысл в этом дне? У нас, например, с этим днем связана семейная памятная дата – мой будущий муж 14 февраля приехал в Аксай, сделал мне предложение и подарил золотое сердечко. Вот такая вот романтическая история, - признается жительница Аксая Инна. Супружеская пара из Уральска Алексей и Ирина будут отмечать седьмую годовщину совместной жизни. Ирина с особым теплом вспоминает 14 февраля 2014 года, тогда ее возлюбленный стоя на одном колене, подарил кольцо с бриллиантом, предлагая руку и сердце. - Я и подумать не могла, что он такой романтик. Мы просто встречались, да и что там говорить, я даже и не подозревала, что он сделает мне предложение, по мне наши отношения еще не зашли так далеко, чтобы связать их узами брака. И вот 14 февраля он дождался меня с работы, мы договорились поужинать в ресторане в честь праздника, ничего не предвещало, проводил до подъезда, и уже перед тем, как попрощаться, н встал на одно колено, - с улыбкой на лице вспоминает Ирина. - Господи, я тогда наверное ответила да просто от неожиданности. Уже была полночь, тишина во дворе многоэтажки, а он кружил меня на руках, целовал и кричал, что любит. Ирина говорит, что ее супруг с каждым годом все больше и больше удивляет ее сюрпризами на все праздники, и она ни разу не угадала, что он ей подарит, это все хранится в строжайшей тайне. - Он научил меня ждать с нетерпением любой праздник. Подарки бывали разные: и путевки в жаркие страны, и романтическая поездка зимой в Ханскую рощу, с теплыми пледами и горячим чаем в термосе, необычные украшения. Он всегда старается делать подарки, чтобы мы больше свободного времени проводили вместе, если это поход в SPA-салон, то парный. Я не знаю, где он берет эти идеи, а главное - как он достает подарки. Не секрет, что Уральск - провинциальный город и тут ничего необычного не найдешь. Но муж дарил мне портмоне из слоновой кожи, шубу из собольего меха. И не обязательно, что подарки будут стоить дорого, в прошлом году на 14 февраля он накрыл ужин дома, сам запек курицу, а в виде подарка преподнес 3-D слепок для рук. Эта такая скульптура держащихся рук вместе, она повторяет рельеф кожи и даже копирует отпечатки пальцев. Теперь этот слепок "наших рук" символизирует отношения и просто дополняет интерьер в квартире. Также Ирина говорит, что у нее с фантазией не очень. - Я гуглю, - признается девушка. - Ну я тоже стараюсь покупать что-то необычное, вкусно готовить и, конечно же, проявлять заботу, для него это важно, - отметила Ирина. Татьяна Ермольчева владелица двух цветочных отделов в Аксае. По ее признанию, во флористике она более 20 лет, а семейным бизнесом вместе с супругом занимается порядка 12 лет. - У нас и горшечные цветы, и срез. Работаем напрямую с Голландией, - объясняет бизнесвумен. По ее словам, наплыв покупателей на День святого Валентина приходится накануне праздника и в сам праздник. - Клиенты у нас разные. Есть такие, которых я знаю не первый год. Мы делаем доставку цветов, в том числе и в другие города, работаем онлайн. Что же до самих цветов, то клиенты или выбирают сами, даже иной раз сами составляют композиции, или же мы им помогаем и советуем. Самый большой букет у нас был из 101 розы. А как-то пару лет накануне 14 февраля парень принес нам корзинку свежей клубники. Представляете? И попросил красиво упаковать ее вместе с розами. Такой подарок он преподнес своей девушке. Ну а вообще-то традиционно к цветам прилагают конфеты. Те же «рафаело». Сейчас, конечно, большой выбор цветов и дизайна. Есть и в корзинах, и в коробках. Да и сами цветы оригинальны. Это и ирисы, и хризантемы, и орхидеи, и герберы. Например, сейчас в моде крашеные гвоздики необычных расцветок – фиолетового, серого. Но на День святого Валентина обычно берут красные розы. К слову, у нас они недорогие – от 300 тенге до 1300 тенге. И такие цены мы держим уже не первый год. А вот горшечные цветы в этом году подорожали. Дело в том, мы их тоже закупаем в Голландии, то там прошел снегопад, и буквально завалил теплицы, где выращивают комнатные растения. Поэтому наши поставщики подняли закупочную цену, и, соответственно, мы тоже не можем их реализовывать по прежней цене, - говорит Татьяна. Несмотря на то, что она буквально «купается» в цветах, 14 февраля ее обязательно ждет букет от мужа. - И это очень приятно, - считает Татьяна. - Я знаю, что в Аксае многие молодые люди на День влюбленных делают предложения руки и сердца своим любимым. У нас неоднократно заказывали розы для таких случаев. А к розам прилагали коробочку с кольцом. И все это преподносилось за ужином в ресторане. К слову, в цветочных магазинах цены начинаются от 600 тенге за одну розу и выше, можно собрать букет на любой вкус. Небольшие букеты из хризантем начинаются от 2 тысяч тенге. Также популярно дарить цветы в горшочках, итак цены на них начинаются от 750 тенге, столько стоит маленький цветущий калахоэ, хризантема стоит от 1200 тенге, фиалка от 2 тысяч тенге, сенполия от 1200 тенге, антуриум можно купить за 6 тысяч тенге, бегонию за 3 тысячи тенге, фаленопсис также от 3 тысяч тенге. Помимо цветов, конфет и мягких игрушек 14 февраля казахстанцы дарят ювелирные украшения, красивую бижутерию, сувениры, предметы одежды, парфюмерию, косметику. - Берут не только мужчины для своих вторых половинок, но и женщины и девушки, - отмечает Алия Кадырбаева, продавец отдела женской и мужской одежды и аксессуаров одного из аксайских торговых домов.- Например, в прошлом году на 14 февраля женщины у нас покупали мужские шарфы, перчатки. И это было 13 и 14 февраля. Что будут покупать в этом году на День влюбленных – пока сказать сложно. А вот как утверждают продавцы сувенирных лавок и отделов, последние два года 14 февраля наблюдается заметный спад покупателей. - Мы перестали ко Дню влюбленных заказывать новый товар, - откровенничает одна из владелиц отдела сувениров и подарков, - Люди практически ничего не покупают, предпочитая подарить просто цветы. Вот в этом году у меня только шкатулки и различные подарочные коробки. Еще одна продавец магазина "Подарков и сувениров" Алтынай отмечает, что у нее не бывает отбоя от клиентов. - Наверное, спрос рождает предложение, это негласный закон в торговле. Я в своем магазине стараюсь делать очень широкий ассортимент и конечно же "не наглею" с ценами, думаю тут может найти подарок любой покупатель, если у него в кармане будет 1000 тенге или же 100000 тенге. Все зависит от желания клиентов, - сказала Алтынай. Также она отмечает, что сейчас люди обленились, если раньше все приходили и выбирали подарки воочию, то сейчас просто заказывают через Instagram-страницу, да еще просят отправить через такси. - Но тем не менее накануне любого праздника у меня просто нет отбоя. Подарки рассчитаны не только для молодежи, но и для мам, бабушек, дедушек. И все с какой-либо изюминкой, пусть это будет обычное полотенце - но с надписью "Любимой сестре", к примеру.Исследования OLX показали, что казахстанцы на 14 февраля предпочли к золоту и мягким игрушкам цветы и сладости. В преддверии всемирного праздника всех влюбленных аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz проанализировали поисковые запросы казахстанцев и выяснили, что ищут пользователи в подарок своим половинкам на сайте. Лидером категории «Подарки» по количеству объявлений за период 20 января-5 февраля 2021 стали цветы с долей 15% от общего количества объявлений в категории, вторыми по популярности стали сладости, а также подарочные боксы и наборы с долей 6% и 5% в категории соответственно. Золото, бижутерия и мягкие игрушки интересовали казахстанцев меньше, доли распределились по 1%, 2% и 1% соответственно. Топ поисковыми запросами в рубрике Подарки за указанный период стали: букеты и букеты из конфет, а в рубрике "Электроника" – телефоны OPPO со средней стоимостью 40 000 тенге, наушники и домашние кинотеатры.Самыми популярными категориями в предпраздничный период стали телефоны и аксессуары, техника для дома, техника для кухни и планшеты, электронные книги и аксессуары. Самыми востребованными по числу объявлений – стиральная машина, холодильник и планшет Samsung.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.