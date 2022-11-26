Сколько дней казахстанцы отдохнут на Новый год

Новогодние праздники подарят дополнительные выходные дни. Изображение с сайта Pixabay Официальными выходными являются первое и второе января. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому для тех, кто не работает в субботу, день тоже будет выходным. Первое января - воскресенье, поэтому добавляется ещё один выходной. Таким образом, при пятидневной неделе казахстанцы отдыхают: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года (суббота, воскресенье, понедельник, вторник); при шестидневной рабочей неделе: 31 декабря - рабочий день (суббота), а 1, 2, 3 января 2023 года - выходные (воскресенье, понедельник, вторник).