Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте государственных доходов Мангыстауской области, многие граждане, выезжающие за границу, не знают, как правильно перевозить валюту, поэтому зачастую принимают решение взять с собой сразу большую сумму наличных денег, не подозревая о том, что на таможне могут возникнуть проблемы. - Итак, ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан. Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей эквивалент десяти тысяч долларов США, - пояснили в ведомстве. - Сумма, превышающая в эквиваленте десять тысяч долларов США, необходимо декларировать, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС. Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег: 1. Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль. 2. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, то, согласно договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 3. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. 4. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства. Стоит отметить, что за несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 ч. 3 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах» так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда».