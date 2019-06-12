Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в производстве следственного управления находится дело по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма" по факту участия в деятельности общественного объединения "ДВК". - 12 июня по поручению следователей в качестве свидетелей по данному уголовному делу в ОВД области были доставлены и допрошены 18 человек. Все они были проверены на причастность к деятельности запрещающей организации, - пояснили в ведомстве. - После проведения следственных действий все они покинули здание полиции. Стоит отметить, что сегодня власти города отменили выпускной бал, который должен был состояться на площади Абая, и перенесли мероприятие на стадион имени П.Атояна.