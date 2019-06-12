Выпускной бал прошел на стадионе в Уральске (фото)
Сегодня, 12 июня на стадионе имени П.Атояна был дан бал в честь выпускников городских школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На стадионе имени П.Атояна собрались выпускники этого года из всех школ города, а также их педагоги и родители. Все выпускницы были одеты в шикарные платья, а юноши в строгие костюмы. Они охотно фотографировались на память на свои телефоны.
Для них был организован праздничный концерт, в начале которого с поздравлением выступил заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов.
- Уважаемые выпускники, педагоги и родители, сегодня хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Теперь вы выпускаетесь и берете путевку в большую жизнь. Это исторический момент, именно сегодня прошла инаугурация президента Касыма-Жомарта Токаева. Этот день останется в истории и вы о нем будете помнить. Я желаю вам удачи и успехов в большой жизни. То что вы получили в течение 11 лет, я думаю, вам очень пригодится в будущем. Желаю, чтобы у каждого из вас исполнились мечты, чтобы вы были патриотами своей страны, и где бы вы не находились никогда не забывали о своей школе и о своем педагоге, - сказал Габидолла Оспанкулов.
Выпускница школы №37 Аружан Мукаш рассказала, что для нее этот день проходит очень волнительно.
- Это невероятный момент для каждой ученицы. Я очень рада, что училась именно в этой школе, тут прекраснейшие учителя. Я им очень благодарна. В будущем планирую развивать себя в сфере дизайна, поступаю в дизайн школу или академию, думаю что у меня все получится. Также я верю во всю молодежь города Уральска и желаю им удачи в предстоящих экзаменах. Учится я планирую в городе Алматы, - рассказала Аружан Мукаш.
К слову, закончился бал традиционным школьным вальсом, после чего небо украсили огни праздничного салюта.
Стоит отметить, что только в Уральске в этом году насчитывается 80 обладателей знака "Алтын белгі" и 42 обладателя знака отличия.
Напомним, в Уральске отменили выпускной бал на площади Абая, объясняя это тем, чтобы не создавать пробки и перекрывать центральные улицы города.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
