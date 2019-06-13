Пожар в автобусе маршрута №22 произошел вечером 12 июня, недалеко от АЗС "Нефтэк" по проспекту Евразия. Возгорание произошло в моторном отсеке в момент, когда автобус отъезжал от остановки "Галактика". В салоне автобуса находилось около 30 человек. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, загорелся автобус марки Daewoo, который обслуживает маршрут. – Вызов на пульт противопожарной службы поступил в 19.30. Автобус мог сгореть дотла за 5-7 минут. Кроме этого, огонь мог перекинуться на близлежащую АЗС. Но благодаря оперативно прибывшему подразделению службы пожаротушения огонь удалось полностью ликвидировать в 19.44. Жертв и пострадавших нет, - рассказал Нуралы Мусиев. Стоит отметить, что на месте работали пять пожарных и одна единица техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.Фото предоставлено сотрудниками ДЧС ЗКО