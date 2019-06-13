Делал я как-то ремонт в ванной и задействовал несколько кистей: для покраски дверей, плинтусов, швов кафельной плитки. Лежали они у меня где придется. Потом искал, бывало наступал. И так до тех пор, пока дочка, которая учится в художественном колледже, не посоветовала сделать простую и удобную подставку под кисти. Такую они используют, когда пишут картины. Все гениальное – просто! Возьмите валик из вспененного полиэтилена. Разрежьте его с одной стороны вдоль и наденьте на край контейнера с краской. Поперек валика канцелярским ножом сделайте несколько надрезов для фиксации кистей. Все готово! Кисти находятся в одном месте и ничего не пачкают.