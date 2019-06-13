Жительница Казахстана, Айгуль, рассказала о сложностях в отношениях с мамой. «Я до 6 лет жила у бабушки», передает слова девушки NUR.KZ. Иллюстративное фото со свободных источников "Мы с матерью никогда не были близкие. Когда мне было 3 года, мама родила сестренку. С бабушкой часто ссорилась, и однажды, после сильной ссоры, бабушка вернулась в город, оставив меня у матери. Я стала замкнутой, играла под столом, не гуляла на улице, мама запрещала мне общаться с детьми.  Жили очень бедно. Я привыкла быть сама с собой. Когда мне удавалось выйти, я лазила по лужам, в грязи, для всего двора была как клоун, а дома меня мать могла отлупить за это", - говорит Айгуль. "Маму я называю по имени. Чувство опустошенности и недолюбленности так и осталось во мне. Ведь мне всего лишь нужно было ее внимание, чтобы заплетала мне косы и обнимала. Росла я без отца, что тоже сыграло свою роль, я его вообще не знаю. Хотя хотела бы найти. Мать никогда не говорила о нем. Когда я спрашивала, то кричала, говоря, что я испортила ей жизнь. Сейчас мне 26 лет, с матерью не общаюсь", - говорит Айгуль. "Я уверена, ребенок должен жить с мамой и папой, быть любим и желанным. Родители моего мужа по традиции хотели забрать моего первенца, но я отказалась отдавать. У мужа работа в городе, хочется жить с ним, но жилья нет. Поэтому живем в деревне с его родителями - терплю. Со своей сестренкой связь не теряю, все-таки вместе росли. Хотя мать пытается нас рассорить, чтобы я не настроила ее против нее", - заключила Айгуль.