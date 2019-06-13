- Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана, - сообщается на сайте Акорды. Нужно отметить, что Алтай Кульгинов с 2016 года занимал должность акима Западно-Казахстанской области. Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области. Окончил международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави, академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан и магистратуру Британского университета Абердин по президентской Международной образовательной программе «Болашак». 2001 - главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генеральной прокуратуре. 2002-2003 - прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. 2003-2007 - заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане. 2007-2008 - начальник управления анализа и разработки подзаконных актов министерства юстиции Республики Казахстан. 2008-2010 - заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп». 2010-2012 - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК. 2012-2013 - заместитель акима Западно-Казахстанской области. 2013-2016 - аким города Уральска. 2016-2019 - аким ЗКО. Женат. Воспитывает троих детей.